Sweet Bonanza – Игровой автомат

Провайдер Pragmatic Play RTP 96.49% Бонус на депозит 100% до 25 000 RUB Фриспины 200 Волатильность Выше средней Макс. выигрыш 21,175x на спин Min/Max Ставка 0.20/125 Символ высокой ценности Красный камень-сердце Тематика Сладости

Казино для игры в Sweet Bonanza

Обзор игры Sweet Bonanza

Современные казино предлагают пользователям широкий ассортимент азартных развлечений. Слот sweet bonanza – один из самых востребованных среди гемблеров, представлен известным разработчиком Pragmatic Play. «Сладкая Бонанза» – это барабанный аппарат классического типа, который был впервые запущен в 2019 году. Внимание игроков привлекает яркость игры, возможность получения крупных выигрышей, отсутствие сложных правил, приятная озвучка и наличие фриспинов.

Сюжет игры sweet bonanza

Свит Бонанза представляет собой кондитерскую фабрику, в которой есть широкий ассортимент сладостей и красочных фруктов, которые оценят не только фанаты азартных игр, но и сладкоежки. Благодаря красочному дизайну и приятной игровой атмосфере – у гемблеров есть отличная возможность отвлечься от однообразных, серых будней и полностью погрузиться в сладкий мир, выигрывая реальные деньги.

Как только игрок начнет играть в sweet bonanza, его главной целью будет поиск выигрышных комбинаций и заработок денег.

Графика и интерфейс слота

Посещая казино и начиная играть в sweet bonanza, можно сразу отметить качественную работу дизайнеров, которые обратили внимание на каждую деталь игрового интерфейса, сделав её красочной, удобной и легкой для восприятия игроков. Детализация объектов – на высоком уровне, все символы имеют свои цветовые и форменные особенности, благодаря чему их легко различать во время поиска выигрышных комбинаций. Анимация – плавная, что хорошо бросается в глаза во время активации вращений барабана.

Поиграть в бонанзу в демо версии или на деньги сможет даже новичок, благодаря простому меню и легким правилам игры. У опытных игроков тоже не возникнет вопросов. В нижней части экрана есть специальная, игровая панель управления, в которой игрокам доступны сразу несколько функций:

Установка своей ставки. Активация выбранного количества игровых линий (чем больше линий активно, тем больше шансов на выгодные комбинации и крупный выигрыш). Возможность установки автоматического игрового режима.

Время вращения барабана можно увидеть слева, в верхнем углу. С противоположной стороны указано название автомата.

Геймплей Бонанза

В слоте sweet bonanza есть разноцветные конфеты: фиолетовые, синие, красные, зеленые. Все фрукты перечисленных цветов относятся к высокооплачиваемым символам в слоте бонанза и оплачиваются согласно тарифам в установленных правилах. Минимальные выплаты за комбинацию фруктов – 150 монет за одно вращение, максимальные – 5000.

В слоте sweet bonanza представлены и другие виды фруктов, которые принесут игрокам менее скромные выигрыши при удачной комбинации:

арбузы;

яблоки;

виноград;

сливы;

бананы.

Минимальная комбинация с такими фруктами составляет 25 монет, максимальная – 1000. Количество полученных монет за выигрыш зависит от количества символов в одной комбинации. Лимит максимальных выигрышей указан для высоких ставок. Чтобы получить выигрыш вращая барабан, необходимо сделать ставку. За один раз игрок может использовать 0,20-125 монет.

Линии выплат Sweet Bonanza

В слоте отсутствуют линии классического типа, но есть групповые выплаты. Для получения бонуса в игровом автомате гемблеру нужно поймать от 8 и более символов в 1 комбинации текущего раунда. Самый лучший символ для игроков – это Scatter, который дает шанс на получение шикарного выигрыша. За 6 скаттеров в бананзе игрок получает 10 000 монет.

Вайлды, бонусы и фриспины

Вайлд в данном игровом автомате не используется.

Получить бонусы при выпадении Scatter-символа игрок может независимо от того, в какой линии он находится во время выпадения выигрышной комбинации.

При выпадении 4-х и более скаттеров, игрок активирует фриспины. Для активации раунда с бесплатными вращениями необходимо на одном вращении совместить от 4 до 6 одинаковых символов. За удачную комбинацию можно получить щедрый выигрыш, который будет как минимум в 3, или максимум в 100 раз больше начальной ставки. Кроме того, в sweet bonanza бонус представлен в виде 10 фриспинов.

Бонусы в игре свит бананза:

Сладкие бомбы – увеличивают выигрыш от х2 до х100. При выпадении нескольких конфетных бомб одновременно, их показатели суммируются. Например, бомба на х10 и бомба на х50, при выигрыше, составят х60 к сумме ставки. Выплаты можно получить только в играх на деньги, в демо версии такая возможность отсутствует. Платные фриспины. Игрок может самостоятельно приобрести неограниченное количество бесплатных вращений, кликнув на клавишу «Купить». Ретриггеры. Игрок может выиграть любое количество фриспинов. Кроме того, комбинация из 3-х символов Scatter дарит игроку 5 фриспинов.

Выигрышные комбинации Bonanza

В игровом автомате «Сладкая Бонанза» представлены 5 выигрышных линий и 6 барабанов с изображениями сладостей и фруктов. Благодаря количеству линий, игроки могут повышать начальную ставку более, чем в 20 000 раз. Для сбора выигрышной комбинации, необходимо сформировать ряд из 8 или более одинаковых изображений. Кондитерская фабрика дарит призы всем игрокам, которые собрали приземленный кластер с 12 изображениями и больше. Стоимость комбинаций:

зеленый бриллиант – х15;

красное сердце – х50;

овал (синий) – х12;

фиолетовые конфеты (в коробке) – х25;

банан – х2;

виноград – х4;

слива – х8;

арбуз – х5;

яблоко – х10.

За какими символами нужно следить?

Классический символ Wild в автомате sweet bonanza отсутствует. Но, игроков приятно порадует Scatter, представленный леденцом на палочке и являющийся главным сладким символом игры. При выпадении комбинации из 6 скаттеров, гемблера ждет увеличение ставки на х10. Кроме того, откроется доступ к фриспинам. Дополнительный бонус sweet bonanza – сладкая бомба, которая генерируется случайным образом. Она может выпасть на барабане только во время использования бесплатных вращений.

Размер ставок, дисперсия и RTP

Процентное соотношение выплат автомата сладкая бонанза – 96,9%, что является показателем выше среднего среди конкурентов. Во время тестирования игрового слота на сайте онлайн-казино, были выявлены ставки игроков от 0,5 до 100$ за спин.

Показатели волатильности – средние, что не очень подходит для большинства эффективных стратегий, приносящих крупные выплаты.

Где поиграть в Sweet Bonanza?

Играть в Sweet Bonanza бесплатно или на реальные деньги вы можете практически в любом онлайн-казино, в ассортименте которого есть классические, барабанные слоты.

Если вы только начинаете ступать по пути игрока и хотите набить руку не рискуя деньгами, можно начать с поиграть в демо версии, бесплатно и без регистрации. Главное преимущество игр в демо – полное отсутствие финансовых рисков. Из недостатков – нереальность получения выигрыша, даже если вы сорвете крупный куш.

Мобильная версия игрового автомата бонанза

Играть в шоколадной фабрике и зарабатывать деньги можно не только с компьютера, ноутбука и планшета. Разработчики позаботились о своих клиентах и сделали игровой автомат максимально доступным для любых устройств. Гемблеры могут запускать автомат со своего смартфона, если он отвечает минимальным требованиям.

Pragmatic Play оптимизирует все продукты для удобной работы на любых девайсах, с каждым годом завоевывая все больше новых клиентов и получая лояльность постоянных игроков. Погрузиться в мир сладостей игроки смогут как с устройствами Android, так и с iPhone или iPad. Во время игры подтормаживания и других проблем не возникает.

Максимальный выигрыш слота Бонанза

В игровом слоте отсутствует как фиксированный, так и прогрессивный джекпот. Несмотря на это, шансы на выигрыш, как и суммы реальных кушей игроков – впечатляют. Максимальный размер при выпадении выигрыша умножает ставку на х21 000. Чтобы выигрывать такие суммы, потребуется опыт, удача, если вы новичок – то и отработка в демо режиме слота.

Игроки, которые играют по-крупному, могут получить максимальный выигрыш в размере 2 625 000 долларов, что является довольно высоким показателем суммы при игре в слот со среднестатистической волатильностью.

Особенности свит бонанза

Гемблеры, играющие на деньги и бесплатно, отмечают следующие сильные стороны игры: яркие цвета, приятное музыкальное сопровождение, возможность сделать минимальные и максимальные ставки, наличие фриспинов и возможности крутить барабан в автоматическом режиме.

Плюсы и минусы слота

Как и у всех игровых аппаратов, Свит бонанза имеет свои преимущества и недостатки. К плюсам относятся следующие показатели:

наличие бесплатных вращений;

крупные выигрыши;

отдача выше средних показателей;

максимальные тарифы фриспинов с показателями до х100;

демо режим для новичков и тех, кто хочет разобраться в слоте без финансовых рисков;

суммирование выигрышных комбинаций;

потенциал выигрыша до х21 000.

Единственный недостаток шоколадной фабрики – это отсутствие риск-игры и главного джекпота, но эти незначительные недостатки не делают слот менее популярным среди игроков.

Заключение

Sweet Bonanza – простой, классический автомат, который точно подойдет новичкам и профессиональным гемблерам. Слот с яркими конфетами и фруктами имеет отдачу выше среднего и средние показатели волатильности. Игроки смогут оценить по достоинству потенциальные размеры выигрышей, фриспины и ценные комбинации со скаттером.

Чем выше ставка игрока – тем больше шансов на крупные выплаты. Новички могут попробовать свои силы в демо режиме, без потерь реальных денег, а постоянные игроки – стабильно выигрывать, делая удачные, крупные ставки. Sweet Bonanza перенесет вас в красочный мир сладкой фабрики, отвлекая от серых будней и даря радость приятного времяпровождения.